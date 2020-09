NVIDIA GeForce RTX 3070, 3080 e 3090 ufficiali: prezzi e 8K

Durante l'evento del 1 settembre 2020 di NVIDIA, l'azienda di Santa Clara ha ufficializzato, come ampiamente preannunciato dai rumor, le sue nuove GPU Ampere. Più precisamente, si tratta di GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3090. Andiamo, dunque, a vedere quali sono caratteristiche e prezzi di queste schede video.

Ebbene, la GeForce RTX 3070 dispone di 8GB di memoria GDDR6, la RTX 3080 ha 10GB di memoria GDDR6X e la RTX 3090 dispone di 24GB di memoria GDDR6X. Superata la questione memorie, passiamo alle altre specifiche, analizzando le GPU annunciate da NVIDIA una per una. Partendo dalla GeForce RTX 3070, troviamo 20 Shader-TFLOPS, 40 RT-TFLOPS e 163 Tensor-TFLOPS. La RTX 3090 dispone di 36 Shader-TFLOPS, 69 RT-TFLOPS e 285 Tensor-TFLOPS. C'è il supporto all'HDMI 2.1 e questa scheda può consentire di giocare in 8K. RTX 3080 ha, invece, 30 Shader-TFLOPS, 58 RT-TFLOPS e 238 Tensor-TFLOPS.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, la RTX 3080 costerà 699 dollari e arriverà il 17 settembre 2020. La RTX 3070 avrà invece un prezzo di 499 dollari e arriverà nel mese di ottobre. Il prezzo della RTX 3090 è fissato a 1499 dollari. Contate che probabilmente i prezzi saliranno per quanto riguarda il nostro mercato.

Nel corso dell'evento, è stato annunciato che Fortnite supporterà il Ray Tracing e il DLSS. Inoltre, è stato svelato un monitor G-Sync a 360 Hz riservato, stando all'azienda di Santa Clara, "ai campioni dell'eSport". Per il resto, si è parlato di tecnologie come quella di riduzione del rumore e quella relativa all'animazione facciale.

Di seguito un riassunto di specifiche e prezzi.

NVIDIA GeForce RTX 3070

8GB di memoria GDDR6;

20 Shader-TFLOPS;

40 RT-TFLOPS;

163 Tensor-TFLOPS;

5888 CUDA Cores;

499 dollari, 519 euro in Italia ;

; Disponibilità da ottobre 2020.

NVIDIA GeForce RTX 3080

10GB di memoria GDDR6X;

30 Shader-TFLOPS;

58 RT-TFLOPS;

238 Tensor-TFLOPS;

8704 CUDA Cores;

699 dollari, 719 euro in Italia ;

; Disponibilità dal 17 settembre 2020.

NVIDIA GeForce RTX 3090

24GB di memoria GDDR6X;

36 Shader-TFLOPS;

69 RT-TFLOPS;

285 Tensor-TFLOPS;

10496 CUDA Cores;

HDMI 2.1;

8K;

1499 dollari, 1549 euro in Italia ;

; Disponibilità dal 24 settembre 2020.

Per maggiori dettagli su prezzi, disponibilità e bundle, potete fare riferimento alla notizia dedicata all'arrivo delle GPU in Italia Se volete, in modo da non perdervi proprio nulla, potete farlo tramite il nostro canale Twitch ufficiale (abbiamo commentato la conferenza in diretta). In calce alla notizia potete trovare anche delle immagini di approfondimento sulle schede Ampere.