NVIDIA GeForce RTX 3070, benchmark trapelano online: performance pari alla RTX 2080 Ti

Nell’attesa del lancio ufficiale della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 del 29 ottobre i tipster del settore si sono occupati della ricerca di altre informazioni al riguardo. Le ultime indiscrezioni giungono dall’utente Twitter Rogame, il quale ha scoperto alcuni benchmark nel gioco Ashes of The Singularity, svelando le possibili prestazioni.

Lo stesso titolo era stato usato in precedenza anche per una GPU AMD Radeon probabilmente della serie Navi, svelando che quest’ultima garantirebbe prestazioni alla pari con la GeForce RTX 2080 Ti stock con risoluzione 4K e impostazioni grafiche “Crazy”. Il test sarebbe stato replicato quasi tale e quale (cambia il processore Intel in dotazione) con la prossima GeForce RTX 3070, ma a quanto pare i risultati non sarebbero molto diversi.

Stando agli screenshot dei benchmark resi disponibili da Rogame, ripresi da Wccftech e disponibili in calce all’articolo, infatti, anche la nuova RTX 3070 garantirebbe prestazioni praticamente pari alla RTX 2080 Ti, con cali dell’1-2% tra 1080p e 4K. Va notato però che la vRAM a disposizione di quest’ultima scheda grafica è pari a 11GB, rispetto agli 8GB della RTX 3070.

Alla luce di tutti questi test si potrebbe dunque affermare che la NVIDIA GeForce RTX 3070 sarà sì inferiore alla sorella RTX 3080, ma allo stesso tempo pari al top di gamma della serie precedente. Consigliamo comunque di attendere i nostri test indipendenti per capire meglio come sarà questo nuovo modello.

Intanto il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha ammesso che la domanda per le GPU GeForce RTX 3080 e 3090 supererà l’offerta per tutto il 2020 e per questo, specialmente durante la stagione natalizia, la disponibilità sarà limitata per tutto l’anno.