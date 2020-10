NVIDIA GeForce RTX 3070, importanti indiscrezioni sulla disponibilità

In seguito all'unboxing di ben otto modelli trapelato online, si torna a parlare della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, che ricordiamo sarà disponibile in Italia a partire dal 29 ottobre 2020. Più precisamente, questa volta trattiamo proprio la questione disponibilità, dato che ci sono delle indiscrezioni importanti in merito.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, le unità disponibili per il lancio della succitata GPU dovrebbero essere considerevolmente più elevate rispetto a quanto visto con con RTX 3080 e RTX 3090. L'indiscrezione è stata lanciata dal portale PC Watch, fonte vicina a diversi rivenditori di Akihabara. Tutti i coinvolti sembrano andare nella stessa direzione: sembra proprio che ci siano più unità disponibili. Tuttavia, capite bene che queste voci di corridoio non bastano per avere la certezza di un lancio senza "grattacapi". In ogni caso, mancano pochi giorni e non ci resta, dunque, che stare a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente sono trapelati online anche i presunti benchmark della GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, che potrebbe per certi versi avere prestazioni pari alla RTX 2080 Ti, ovvero alla scheda video "top di gamma" della serie precedente. Per quel che riguarda, invece, RTX 3080 e RTX 3090, Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha ammesso che la disponibilità di queste due schede video potrebbe restare limitata per tutto il 2020.