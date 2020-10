NVIDIA GeForce RTX 3070, pubblicato online l'unboxing di ben 8 modelli!

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'atteso arrivo della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070. Questo significa che, come ormai accade per ogni lancio che si rispetti, è trapelato online del materiale interessante relativo al prodotto. Dopo i benchmark, ora c'è l'unboxing.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, il portale cinese Expreview ha già avuto modo di mettere le mani su ben otto modelli della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070. Vi ricordiamo che la disponibilità in Italia di quest'ultima GPU partirà dal 29 ottobre 2020, come indicato sul sito ufficiale dell'azienda di Santa Clara (il prezzo è fissato a partire da 519 euro). In ogni caso, sembra che il team del succitato sito Web cinese abbia delle fonti vicine a diversi produttori di GPU asiatici.

I modelli custom che fanno capolino nel video coinvolto, pubblicato sulla piattaforma cinese Bilibili, sono Colorful iGame RTX 3070 Vulcan-X, Inno3D RTX 3070 iChill X4, Galax RTX 3070 Boomstar, Gigabyte RTX 3070 GAMING OC, Gainward RTX 3070 Glare OC, ZOTAC RTX 3070 X-Gaming e ASUS ROG STRIX RTX 3070 OC. C'è inoltre un ottavo modello che nemmeno Videocardz è riuscita a identificare. In ogni caso, Expreview ha effettuato l'unboxing solamente di tre modelli: Galax RTX 3070 Boomstar, Gigabyte RTX 3070 GAMING OC e Gainward RTX 3070 Glare OC, affermando che gli altri verranno trattati in altri video futuri. Tuttavia, queste GPU sono state mostrate con un effetto sfocato e alcune sono facilmente riconoscibili, motivo per cui conosciamo anche altri nomi.

In ogni caso, in calce alla notizia potete ammirare delle foto relative alle tre soluzioni proposte da Galax, Gigabyte e Gainward.