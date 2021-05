NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti e 3080 Ti appaiono in vendita: gli scalper sono già in azione

Le schede video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti dovrebbero venire presentate a inizio giugno, eppure alcuni rivenditori stanno già proponendo in preordine i modelli di cui sono già entrati in possesso. Si tratta in tutti i casi di modelli base, eppure i prezzi riportati sono estremamente elevati. Che succede?

Secondo quanto riportato anche da Wccftech, un rivenditore con sede in Pakistan avrebbe pubblicato sul suo sito alcuni modelli personalizzati di GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti per marchi come GameRock e Palit, rendendoli disponibili per preordine con prezzi pari rispettivamente a 2700 Dollari e 2000 Dollari, ovvero cifre pari al doppio del prezzo retail consigliato per RTX 3090 o addirittura il quadruplo del prezzo MSRP delle RTX 3070 non Ti.

Il rivenditore in questione ha confermato tramite il sito che lo stock è limitato e che la consegna verrà effettuata nella prima settimana di giugno per l'RTX 3080 Ti e nella seconda settimana di giugno per l'RTX 3070 Ti, praticamente confermando in questo modo l’approdo delle due schede video a inizio del prossimo mese, con presentazione attesa per il keynote durante Computex 2021.

Solitamente i rivenditori asiatici non considerano i Non Disclosure Agreements stabiliti con la società madre, ma in questo caso si aggiunge il problema che si tratterebbe di una diffusione anticipata di pezzi da parte di partner consolidati e ben noti come Palit, i quali in questo modo faciliterebbero lo scalping da parte dei rivenditori.

Insomma, alla fine della fiera per noi clienti occidentali al momento non c’è da preoccuparsi, trattandosi di una rivendita a prezzi maggiorati esclusivamente in Asia. Le previsioni della disponibilità di unità sul mercato, però, restano piuttosto basse; ciò renderà sicuramente complesso, dunque, entrare in possesso di uno dei nuovi modelli GeForce RTX 3080 Ti o RTX 3070 Ti anche subito dopo l’uscita.