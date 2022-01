NVIDIA GeForce RTX 3080 da 12 GB in arrivo: reveal la prossima settimana?

L’ultima famiglia di schede video RTX 3000 di NVIDIA si arricchisce di sempre più modelli. Dopo la presentazione al CES 2022 delle RTX 3080 Ti e 3070 Ti per notebook, il team verde sembra avere qualche altra sorpresa in arrivo per gli appassionati: si tratta della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 da 12 GB attesa per la prossima settimana.

Stando a quanto ripreso da Wccftech, la presentazione di questa scheda video era in realtà prevista per la kermesse di Las Vegas eppure, all’ultimo minuto, la società sembrerebbe avere optato per un cambio repentino dei piani rimandando l’ufficializzazione all’11 gennaio 2022. Non ci sono dettagli alcuni su prezzi e disponibilità, ma si vocifera l’apertura dei preordini o persino delle vendite nella medesima giornata.

In merito alla scheda in sé, la GeForce RTX 3080 fornita con 12 GB di memoria GDDR6X dovrebbe raggiungere una velocità pari a 19 Gbps su interfaccia bus di 384 bit, così da arrivare a una larghezza di banda cumulativa di 912 GB/s ovvero il 20% in più rispetto alla variante da 10 GB. Il tutto si traduce in 8960 CUDA Core (3% in più in confronto alla RTX 3080 standard) e core Ray-Tracing di nuova generazione. Il TDP, infine, è suggerito attorno ai 350 W.

Sebbene manchino informazioni ufficiali sui prezzi, i tipster del settore si aspettano un prezzo di listino attorno ai 999 Dollari. Come sempre ci saranno ulteriori versioni personalizzate oltre alle Founders Edition, ergo si prevede sin da subito un aumento dei prezzi a seconda dei partner commerciali.

