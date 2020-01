NVIDIA GeForce RTX 3080 e 3070, svelate le specifiche tecniche delle GPU Ampere?

Il 2020 inizia alla grande sul fronte dell'hardware da gaming grazie ad un leak che svela i primi presunti dettagli sulla prossima generazione di schede video NVIDIA Ampere ed in particolare dei modelli GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3070.

La fonte questa volta è duplice e le informazioni provengono in particolare dal sito MyDrivers e dall'utente Twitter "KittiCorgi", secondo i quali NVIDIA starebbe preparando almeno due modelli di GPU Ampere (GA103 e GA104) per le schede grafiche GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3070. Ci sarebbe poi un terza GPU (GA102) che al momento non risulta affiancata a nessuna scheda. La nuova architettura Ampere sfrutterà i vantaggi del processo produttivo a 7 nanometri e farà largo uso dello standard PCIe 4.0.

Prima di passare alle specifiche tecniche complete, con tanto di diagrammi dei blocchi, vi ricordiamo che nessuna di queste GPU è stata confermata da NVIDIA, ciononostante alcuni riferimenti sono già emersi negli elenchi ECC. Stando a quanto riportato, GeForce RTX 3080 (GA103) sarà dotata di 60 SM e 3840 CUDA core, con un'interfaccia bus a 320 bit che potrebbe supportare fino a 10/20 GB di memoria GDDR6. Volendo restare prudenti ed ipotizzando un massimo di 10 GB di VRam, la nuova RTX 3080 potrebbe quindi toccare un bandwidth di 640 GB/s (contro i 496 GB/s dell'attuale RTX 2080).

La GeForce RTX 3070 (GA104), sempre secondo le fonti, sarà equipaggiata con 48 SM e 3072 CUDA core, il tutto accompagnato da un'interfaccia a 256 bit che potrebbe consentire una quantità di memoria pari a 8/16 GB GDDR6 ed un bandwidth possibile di 512 GB/s.

Insomma, se le specifiche venissero confermate, ci troveremmo di fronte alle schede video più performanti sul mercato consumer. I rumor dei giorni scorsi vogliono la presentazione delle nuove GPU Ampere al prossimo GTC di marzo.