NVIDIA GeForce RTX 3080 ora detiene anche il record mondiale su 3DMark

La NVIDIA GeForce RTX 3080 non ha registrato soltanto record di vendite nei primi giorni in cui è uscita sul mercato, sollevando un polverone a causa dei classici bot che ne acquistano diverse decine per rivenderle a prezzi maggiorati. La nuova GPU di Santa Clara, overclockata a 2,3 GHz, ora detiene ufficialmente il record mondiale su 3DMark.

Durante una livestream di circa 6 ore e 20 minuti, il team di TecLab guidato dal rinomato overclocker Ronald “rbuass” Buassali ha mostrato cosa è in grado di fare una Galax SG GeForce RTX 3080 con pesante overclock e modding, compreso il raffreddamento ad azoto liquido: il benchmark 3DMark Time Spy Extreme si è rivelato un successo senza precedenti, dato che grazie alla frequenza GPU di 2340 MHz la scheda grafica ha raggiunto i 10595 punti. Ad accompagnarla c’era inoltre una CPU Intel Core i9-10900K a 6,1 GHz, anch’essa raffreddata con azoto liquido.

Dietro rbuass c’è solo l’utente indonesiano Lucky_n00b, il quale ha testato allo stesso modo la NVIDIA GeForce RTX 3080 versione MSI Gaming X Trio – ma combinata a un processore AMD Ryzen 9 3950X -, portandola a 2160 MHz per ottenere infine un punteggio di 10024. Per comprendere nel dettaglio le caratteristiche dei sistemi con cui sono stati svolti questi benchmark, vi basterà visitare la pagina ufficiale del 3DMark Time Spy Extreme Hall of Fame.

Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito potete leggere anche la nostra recensione della GPU NVIDIA GeForce RTX 3080.