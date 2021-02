Nvidia GeForce RTX 3080 Mobility, una mod sblocca il 20% in più di potenza

Ufficializzate nel corso del CES 2021, le nuove GPU Nvidia Ampere Mobility hanno portato la Serie 30 anche sui Notebook, con prestazioni incredibili ma anche alcune pesanti limitazioni che non permettono a questi chip di esprimere tutto il loro potenziale.

Secondo quanto riportato dai colleghi di VideoCardz, alcuni utenti di Baidu si sono avventurati in una pesante modifica utilizzando il notebook da gaming Asus ROG Zephirus Duo 15.

La RTX 3080 presente in questi laptop infatti, ha un TGP limitato a 115W con Dynamic Boost che le consente di arrivare a un picco di 130W. Per mantenere il corpo del dispositivo quanto più sottile possibile, Asus non ha voluto spingere oltre la scheda che invece potenzialmente potrebbe arrivare anche a 150W di TGP, secondo le specifiche ufficiali.

La mod consiste nel flashare un vBIOS alternativo con il TGP sbloccato e i risultati ottenuti dai coraggiosi utenti di Baidu sono davvero impressionanti. Dando infatti un'occhiata alle classifiche di 3DMark Time Spy ad esempio, l'Asus ROG Zephirus Duo con TGP sbloccato adesso occupa il primo posto in solitaria, superando persino l'MSI Leopard G76 che invece monta una 3080 con TGP già impostato su 150W di fabbrica. L'unica differenza fra i due laptop a questo punto resta la CPU. L'Asus utilizza infatti una CPU AMD Ryzen 9 5900HX, mentre la controparte MSI si basa sul processore Intel Core i7-10870H.

Nonostante i risultati impressionanti però è bene ricordare che le modifiche al vBIOS possono comportare diverse problematiche, tra cui la perdita della garanzia. Inoltre, alzare di tanto il TGP di una scheda potrebbe portare a consumi superiori rispetto alla capacità del sistema di alimentazione che, su modelli con un TGP più basso, hanno possibilità di erogazione ovviamente inferiore. Tutto questo potrebbe portare, nella migliore delle ipotesi, a scaricare il dispositivo nonostante si trovi sotto carica.

Intanto, mentre imperversa una storica crisi di mercato, in cui l'offerta è talmente limitata da non riuscire a soddisfare neanche una minima parte della domanda, sembrerebbe tornata in auge una GPU Nvidia dal recente passato.