La NVIDIA GeForce RTX 3080 si mostra online per la prima volta in una foto

In attesa della presentazione ufficiale, sul forum Chiphell è trapelata quella che secondo molti potrebbe essere la prima fotografia "reale" della nuova scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080, su cui però ancora non sono disponibili informazioni in merito al lancio ed i prezzi.

Il design è radicalmente diverso rispetto a quello classico, ed infatti nemmeno la stampa specializzata è stata in grado di capire se si tratta della NVDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition o di una scheda AIB.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze le immagini in quanto potrebbe anche trattarsi del più classico dei fake, ma sono comunque oggetto di studi e teorie sul web ed in queste ore sono state riprese dai principali siti del settore. In particolare a far discutere è il posizionamento delle ventole, che secondo molti sarebbe stato scelto per garantire una maggiore dissipazione del calore.

Secondo i rumor emersi in passato, la nuova GeForce RTX 3080 dovrebbe basarsi sulla nuova architettura Ampere con 8192 CUDA Core ed una frequenza di boost a 1750 Mhz.

