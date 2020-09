NVIDIA GeForce RTX 3080: ecco i primi benchmark pubblicati online

In seguito alla presentazione ufficiale delle schede video Ampere, torniamo sull'argomento per via di un leak relativo alle prestazioni di una delle nuove GPU.

In particolare, VideoCardz ha pubblicato i primi benchmark relativi alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition, che la fonte afferma di aver ottenuto da recensori esteri. Tutte le prove sono state svolte utilizzando la versione 456.16 dei driver e non è stato effettuato alcun overclock. Per quanto riguarda il processore utilizzato nella fase di test, si tratta di un Intel Core i9-10900K.

Riportiamo di seguito i risultati diffusi da VideoCardz, che comprendono vari test, tra cui anche delle prove effettuate con i videogiochi Shadow of the Tomb Raider (2018) e Far Cry New Dawn (2019).

Benchmark NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition

3DM Fire Strike (Perf. 1080p): 42761 punti;

3DM Fire Strike (Extreme 1440p): 21260 punti;

3DM Fire Strike (Ultra 2160p): 10862 punti;

3DMark Time Spy (1440p): 17819 punti;

3DMark Time Spy (Extreme 2160p): 8863 punti;

Port Royal (1440p): 11412 punti.

Test con Shadow of the Tomb Raider e Far Cry New Dawn

Shadow of the Tomb Raider (1440p MaxQ): 149 FPS;

Shadow of the Tomb Raider (1440p MaxQ RTX DLSS): 158 FPS;

Shadow of the Tomb Raider (2160p MaxQ): 84 FPS;

Shadow of the Tomb Raider (2160p MaxQ RTX DLSS): 103 FPS;

Far Cry New Dawn (1080p UHQ): 132 FPS;

Far Cry New Dawn (1440p UHQ): 129 FPS;

Far Cry New Dawn (2160p UHQ): 97 FPS.

Insomma, Videocardz ha già fatto trapelare alcuni benchmark, che possono consentire agli utenti di farsi un'idea preliminare in merito alle prestazioni della NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition.