NVIDIA GeForce RTX 3080 e RTX 3090 non hanno più segreti in termini di memorie

In seguito alle foto legate alla RTX 3090, torniamo a parlare delle prossime schede video di NVIDIA, ormai in arrivo a breve.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, alcune fonti affidabili avrebbero confermato le specifiche, in termini di memoria, delle succitate GPU. Ebbene, a quanto pare NVIDIA GeForce RTX 3090 avrà 24GB di memoria GDDR6X. Per chi non lo sapesse, si tratta di una soluzione che si è già vista nella generazione attuale di GPU Titan RTX.

Per quanto riguarda, invece, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080, dovremmo trovare 10GB di memoria GDDR6X. Le fonti si dicono certe del fatto che, perlomeno inizialmente, non ci sarà alcuna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Questo potrebbe lasciare spazio in futuro a una eventuale NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER con 16GB di memoria GDDR6X, ma staremo a vedere.

Per il resto, c'è anche qualcuno che vocifera di una possibile RTX 3080 con 20GB di memoria GDDR6X, ma le fonti affermano di non avere particolari informazioni in merito. Per il resto, si parla di bus a 384-bit per la RTX 3090 e 320-bit per la RTX 3080.

Vi ricordiamo che non dovrebbe mancare molto alla presentazione di queste schede video, dato che la data fissata è il 1 settembre 2020. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.