NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB: in rete le specifiche ed i benchmark

Sono stati pubblicati su Bilibili i benchmark e le presunte specifiche tecniche della NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB che a quanto pare dovrebbe arrivare sul mercato prossimamente. Le schede sono state messe a confronto con la RTX 3090.

Partendo dalle specifiche trapelate, a cui diamo il beneficio del dubbio in quanto emerse da fonti non ufficiali, la scheda in questione dovrebbe essere basata sulla GPU NVIDIA Ampere GA102-250-KD-A1 e basata du 10.496 Cuda Core, accompagnati da 82 RT Core, 112 ROP e 328 TMU. Per quanto riguarda la memoria, sembrano essere confermati i 20 GB GDDR6X con interfaccia di memoria a 320 bit e velocità di 19 Gbps. Quest'ultimo aspetto la differenzia dalla RTX 3090, la cui memoria offre una velocità di 19,5 Gbps. Nella scheda tecnica si parla anche di TGP da 320W ed un prezzo che potrebbe aggirarsi sui 999 Dollari.

Per quanto concerne le prestazioni, sono trapelati dei benchmark che includono 3DTMark Time Spy, Firestrike e Port Royal. In tutti i test, la GPU sembra essersi confermata quasi alla pari della GeForce RTX 3090, con una differenza media del 5% ma in linea con le previsioni.

Nella giornata di ieri, nel frattempo, è arrivata la notizia che NVIDIA ha rimosso le FI delle RTX 3070, 3080 e 3090 dagli Store europei.