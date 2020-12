NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti da 20GB in arrivo a Febbraio, l'RTX 3060 a Gennaio 2021?

Secondo Igor di Igor's Lab, NVIDIA avrebbe deciso di lanciare la GeForce RTX 3080 Ti 20GB a Febbraio, in ritardo quindi rispetto alla data precedentemente trapelata che parlava di un lancio a Gennaio. Al momento non sono giunte informazioni ufficiali, ma la fonte è di quelle super affidabili. I piani però potrebbero anche cambiare.

Igor afferma che l'RTX 3080 Ti arriverà a Febbraio 2021, mentre l'RTX 3060 a Gennaio 2021. La scelta di lanciare prima quest'ultima avrebbe perfettamente senso dal momento che si andrebbe a posizionare in una fascia di mercato che potrebbe fare gola a molti utenti. Le specifiche tecniche della RTX 3080 Ti erano emerse anche nel recente passato.

Il rapporto afferma anche che l'RTX 3060 dovrebbe essere disponibile in due varianti, da 6 e 12 gigabyte. I colleghi di Wccftech, però, osservano che qualora la voce dovesse trasformarsi in realtà, si potrebbe assistere ad una svalutazione della RTX 3080 da 10 GB.

Le due varianti della GeForce RTX 3060 però dovrebbero differenziarsi anche per altri aspetti e non solo per la vRAM: sul modello da 12GB (GDDR6 a 16Gbps) gli utenti con ogni probabilità troveranno la GPU GA106-300, 3840 cuda core, 30 RT Core e TDP da 170W. Per quanto concerne la versione da 6GB (GDRR6 a 14 Gbps), invece, gli utenti dovrebbero trovare la GPU GA106-400, 3584 cuda core e 28 RT Core, mentre il TDP sarà a 130W.