NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti, nuove informazioni sulla data di lancio

Dopo aver fatto il punto della situazione sulla nuova NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, attesa allora solo ipoteticamente per aprile, torniamo a parlare della gamma di GPU NVIDIA Ampere e della roadmap trapelata in rete, che di fatto conferma conferma le anticipazioni e aggiunge nuove informazioni sulla RTX 3070 Ti.

Grazie ai documenti pubblicati dai colleghi di VideoCardz, apprendiamo infatti alcune interessanti specifiche delle due schede e soprattutto il periodo di uscita per entrambe, ma procediamo con ordine.

La RTX 3080 Ti, scheda di fascia alta in uscita intorno alla metà di aprile, avrà al suo interno la GPU GA102-225 con 12 GB di memoria GDDR6X a 19Gbps su bus a 384bit e board design PG132 SKU 18. Le specifiche tecniche sul processore grafico non sono ancora emerse ma gli ultimi rumor suggeriscono 10240 Core CUDA, 320 Tensor Core e 80 Ray Tracing Core.

Per quanto riguarda la nuova RTX 3070 Ti abbiamo dunque lo stesso tipo di informazioni. La scheda dovrebbe arrivare alla fine di maggio e la GPU all'interno della scheda PG141 SKU 10 sarà la NVIDIA GA104-400 da 8GB di memoria GDDR6X su bus a 256bit. Anche su questa scheda l'anatomia interna rientra nel campo delle supposizioni. Quel che sappiamo è che potrebbe avere 6144 CUDA Core, 48 RT Core e 192 Tensor Core.

Sul prezzo suggerito per entrambe le schede non abbiamo ancora informazioni e nuove incognite sorgono anche circa il blocco mining. Come suggerisce la fonte, dopo lo sblocco accidentale tramite driver sulla RTX 3060 infatti, il futuro di questa tecnologia risulta fortemente in bilico.