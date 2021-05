NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti appare dai rivenditori terzi europei: che prezzi da urlo!

Se in Asia gli scalper stanno già rivendendo i primi modelli di GeForce RTX 3080 Ti, in Europa alcuni rivenditori selezionati starebbero introducendo sul loro catalogo alcune varianti personalizzate di marchi come Gigabyte e MSI, svelando i possibili prezzi a cui verranno vendute le nuove schede grafiche.

Prima di trattare queste indiscrezioni nel dettaglio, riteniamo doveroso specificare che si tratta di cifre scelte dai rivenditori di terze parti e non dal produttore NVIDIA, dunque sono maggiorate a seconda del volere di chi le vende al cliente finale. L’azienda di Jensen Huang con ogni probabilità proporrà un MSRP, ovvero un prezzo consigliato, molto più basso rispetto a quello che vedremo in questa occasione.

Grazie al tipster momomo, infatti, ora sappiamo che rivenditori europei come Lambda-Tek e SkyTech hanno aggiunto al loro catalogo i primi modelli personalizzati di NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con prezzi molto diversi tra loro. Da una parte, infatti, Lambda-Tek propone i seguenti prezzi:

Gigabyte RTX 3080 Ti Eagle OC – 1534,09 Euro

Gigabyte RTX 3080 Ti Eagle – 1534,09 Euro

Gigabyte RTX 3080 Ti Vision OC – 1623,60 Euro

Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC – 1713,88 Euro

Gigabyte RTX 3080 TI AORUS Master – 1803,39 Euro

MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X – 1803,66 Euro

D’altro canto, invece, SkyTech propone questi tre modelli:

Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC - 2552 Euro

Gigabyte RTX 3080 Ti Vision OC - 2641 Euro

Gigabyte RTX 3080 Ti AORUS Master - 2769 Euro

Come potete vedere, si parla di anche 1000 Euro di differenza tra i due rivenditori e di circa 400-700 Euro in più rispetto alle cifre MSRP ritenute più plausibili dai tipster e il costo proposto da Lambda-Tek. C’è anche da dire che, trattandosi di varianti personalizzate delle schede grafiche, un lieve aumento del prezzo sul mercato è prevedibile e comprensibile. Al momento della presentazione ufficiale delle nuove schede video GeForce RTX 3080 Ti, però, possiamo anche aspettarci un riaggiustamento delle cifre viste sopra. Insomma, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per sapere che destino sarà riservato a tali prodotti e ai clienti.

Nel mentre, in rete sono apparse le specifiche complete della RTX 3080 Ti, assieme alle foto della Founders Edition.