NVIDIA, la GeForce RTX 3080 Ti in arrivo ad Aprile con 12GB di memoria GDDR6X?

Nuove informazioni sul possibile lancio della scheda grafica GeForce RTX 3080 Ti DI NVIDIA. Secondo quanto riportato dall’autorevole popolare leaker Kopite7kimi sul proprio account Twitter, il lancio sul mercato potrebbe avvenire solo il prossimo Aprile, ma con delle modifiche alla scheda grafica rispetto a quanto emerso inizialmente.

Nell’ultimo tweet, Kopite7Kimi riporta che la NVIDIA ha nuovamente modificato la scheda tecnica della GeForce RTX 3080 Ti e sulla base delle ultime informazioni in suo possesso, avrebbe scelto il design PCB PG133-SKU15 ed il core grafico GA102-250-KD-A1. La GPU quindi dovrebbe essere la GA102-250, con 10240 CUDA Core per un totale di 80 SM. Una modifica non di poco conto, che di fatto annulla completamente i benchmark della RTX 3080 Ti emersi in passato.

Novità anche per quanto riguarda la memoria: la scheda grafica a quanto pare sarò dotata di 12GB di memoria GDDR6X, che si tradurrà in un cambio anche per la velocità che dovrebbe attestarsi sui 19 Gbps, proprio come la RTX 3080 Ti, inferiore rispetto ai 19,5 Gbps dell’RTX 3090.

A questo punto è probabile che la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti utilizzi l’interfaccia bus a 384 bit, con una larghezza di banda totale di 912 Gb/s. Come sempre vi invitiamo a prendere tali informazioni con le pinze.