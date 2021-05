NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti come se la cava nel mining di criptovalute?

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti dovrebbero arrivare a inizio giugno e tutti coloro che sono ancora a caccia di una delle schede grafiche d’ultima generazione temono ancora l’assalto da parte di scalper e miner di criptovalute. Questi ultimi, però, a quanto pare avranno una brutta sorpresa: il nuovo limitatore per il mining.

Recentemente sono infatti apparse in rete le prime immagini dei test svolti su Dagger Hashimoto da parte dell’utente Kavka_Chow, che avrebbe ottenuto un modello in anteprima per dimostrare come il colosso di Jensen Huang abbia lavorato duramente per implementare un limitatore di hash rate in grado di ridurre notevolmente le performance con gli algoritmi di mining più usati al mondo.

Come potete vedere anche dallo screenshot in calce all’articolo, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti produce 58.04 MH/s su Dagger Hashimoto. Per avere una misura di riferimento, la scheda video RTX 2080 Ti della scorsa generazione produce 49 MH/s e la RTX 3070 non limitata arriva addirittura a 96 MH/s. Ciò significa che il potenziale del modello RTX 3080 Ti poteva essere addirittura del doppio rispetto alla produzione registrata negli ultimi test.

Insomma, il limitatore di hash rate risulta funzionare molto bene, anche se solamente per l’algoritmo Dagger Hashimoto usato per token basati su Ethereum. Di conseguenza, non aspettiamoci comunque un grande calo dei prezzi e un aumento della disponibilità delle GPU: sicuramente ci sarà una prima ondata di acquisti in massa da parte degli scalper e dei miner, ove questi ultimi cercheranno comunque di superare il limitatore in qualche modo. La riduzione prevista, quindi, potrebbe essere forse del 10% rispetto ai prezzi attuali, comunque estremamente distanti dal prezzo MSRP. Staremo a vedere come si evolverà la situazione a partire dal lancio ufficiale.

Nel mentre in Asia sono già apparsi in preordine i primi modelli personalizzati di GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti, venduti a prezzi folli dagli scalper.