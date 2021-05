NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti saranno disponibili a inizio giugno?

Mentre continuano a spuntare i primi modelli MSI di NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti grazie ai primi leak dei tipster, in rete si fanno largo rumor sempre più intensi riguardo il loro effettivo lancio sul mercato. Grazie a Wccftech, infatti, abbiamo finalmente le possibili date di lancio e disponibilità.

Andiamo subito al sodo: la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe diventare ufficialmente disponibile a partire dal 3 giugno 2021, mentre la presentazione da parte di Jensen Huang e colleghi dovrebbe avvenire il 31 maggio 2021, proprio in occasione del keynote durante Computex 2021 a cui la società ha confermato la partecipazione. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, invece, dovrebbe diventare disponibile sugli scaffali entro il 10 giugno 2021 e venire presentato nella medesima data del fratello maggiore.

A presentarli durante la conferenza, che si terrà alle 5 di pomeriggio ore italiane, sarà con ogni probabilità il Vicepresidente senior di GeForce Jeff Fisher. A oggi non sono apparsi molti dati tecnici riguardo entrambi i modelli, eccetto per la disponibilità di 12 GB di memoria GDDR6X su bus a 384 bit per il modello GeForce RTX 3080 Ti, così da collocarsi esattamente tra RTX 3080 e RTX 3090 colmando il gap prestazionale. Ci sono, come ormai ci si può aspettare, dubbi sulla disponibilità di pezzi sufficienti sul mercato.

Intanto Palit ha certificato ufficialmente la nuova RTX 3080 Ti, mostrando alcuni dettagli dei suoi modelli personalizzati.