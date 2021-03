NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, lancio rinviato a maggio assieme alla RTX 3070 Ti?

Dopo avere visto tutti i rumor sulla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti pensata appositamente per contrastare il nuovo boom del mining di criptovalute, ora è il momento di parlare della nuova data di lancio: in Asia, infatti, si parla di un rinvio dell’annuncio ufficiale da metà aprile a maggio 2021.

Secondo quanto riportato da ITHome, la stessa NVIDIA avrebbe rilasciato internamente un annuncio dedicato completamente alla nuova scheda video ammiraglia GeForce RTX 3080 Ti, per cui il tempo di rilascio del modello con 12 GB di memoria vRAM sarebbe stato nuovamente spostato di un mese circa. Anche i colleghi di VideoCardz hanno ripreso la medesima notizia, che però sarebbe nota solamente in Asia; per questo, invitiamo a prendere tali indiscrezioni con le pinze.

In ogni caso, questo presunto rinvio sarebbe il quinto per la nuova NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti dato che il modello originale chiamato RTX 3080 20GB doveva essere lanciato a dicembre, ma la società di Jensen Huang avrebbe cambiato i suoi piani solamente due settimane prima dell’annuncio, programmandolo a gennaio per la versione 3080 Ti da 16 GB. In seguito, lo SKU ha ricevuto nuove specifiche - ridotto i CUDA core a 10240 e downgrade della memoria a 12 GB – e ora sarebbe in procinto di giungere nei negozi online e retail.

Tra l’altro, ora NVIDIA ha due schede programmate per il lancio a maggio: RTX 3080 Ti da 12 GB e RTX 3070 Ti da 8 GB. Di conseguenza, potrebbe essere possibile vedere anche un evento ad hoc per l’annuncio di entrambi i modelli Ti; sarà solo il tempo, però, a dirci quali saranno i piani effettivi del colosso statunitense.

Rimanendo in ambito NVIDIA, Asus ha ammesso che le forniture di GPU della serie RTX 3000 sono diminuite e che nell’immediato futuro si prospetta un calo del 5-10% rispetto al Q4 2020.