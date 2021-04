NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, nuove conferme sulla presentazione e sulla data di lancio

Come diretta conseguenza alle prime indiscrezioni, torniamo a parlare della presunta data di lancio della NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, una scheda video di fascia alta che andrà a riempire il vuoto fra la RTX 3080 e l'attuale top di gamma RTX 3090.

In particolare, secondo quanto riportato dalla nostra fonte, sembra che NVIDIA abbia programmato un evento di presentazione per il 18 maggio, per poi farla sbarcare sul mercato il 26 dello stesso mese.

Si tratta di date già lette in precedenza, che vanno dunque a confermare quanto emerso nelle scorse settimane, rendendo sempre più concreta la possibilità che si tratti di una finestra veritiera. In ogni caso, l'arrivo sul mercato di questa nuova opzione permetterà ancora a qualcuno di ottenere la propria agognata scheda video, perlomeno il giorno del lancio, dal momento che le scorte dureranno, molto probabilmente anche in questo caso, molto poco.

Prendiamo comunque quanto riportato con la dovuta cautela, poichè si tratta sempre di fonti non ufficiali. Ricordiamo inoltre qualche dettaglio di natura tecnica della nuova GPU GA102-225. Si tratta di un processore grafico con 10240 Core CUDA e 12 GB di memoria video di tipo GDDR6X su bus a 384-bit.

Per farvi un'idea più dettagliata sul tipo di prodotto e sulla fascia in cui andrà a collocarsi, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.