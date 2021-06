NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ed RTX 3070 Ti: data di disponibilità e prezzi italiani

A poche ore dall'annuncio delle nuove RTX 3080 Ti ed RTX 3070 Ti, direttamente dal sito web ufficiale di NVIDIA arrivano i prezzi italiani e la data di disponibilità nel nostro paese delle schede grafiche.

Per quanto riguarda la GeForce RTX 3070 Ti, sarà disponibile a partire da 1.199 Euro da dopodomani, giovedì 3 Giugno 2021.

Bisognerà invece attendere un pò per la RTX 3070 Ti, che arriverà sul mercato italiano il giorno 10 Giugno 2021 al prezzo di 619 Euro.

Chiaramente, non è stata diffusa alcuna informazione sulle unità disponibili e per questo non possiamo garantire che riusciate a portare a casa la scheda video desiderata.

Nel corso del keynote de Computex, NVIDIA ha affermato che la RTX 3080 Ti sarà la scheda grafica più veloce per il gaming in 4K. Tutte le specifiche, inclusa la scheda tecnica completa ed i dettagli diffusi dal produttore, sono disponibili direttamente nella notizia linkata poco sopra.

Ricordiamo che in occasione della fiera di Taipei AMD ha presentato la serie Radeon RX 6000M ed i nuovi Ryzen 7 5700G e 5 5600G, ma soprattutto ha annunciato la data di lancio dell'AMD FidelityFX Super Resolution, che rappresenta la risposta al DLSS di NVIDIA. Gli annunci ancora non sono completi e nelle prossime ore pubblicheremo altre informazioni su ciò che è stato svelato.