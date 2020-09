NVIDIA GeForce RTX 3080: trapela online il primo overclock

In seguito ai benchmark della GeForce RTX 3080, si torna a parlare di questa scheda video per via delle sue potenzialità in termini di overclock. Infatti, sono emersi online i primi risultati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech (la fonte originale è Videocardz), sembra che il power limit per quanto riguarda la Founders Edition della RTX 3080 sia di 370W. Il power limit è un parametro che si trova spesso nei programmi relativi all'overclock, ad esempio il noto MSI Afterburner.

In ogni caso, Videocardz afferma di aver testato una RTX 3080 con un TDP pari a 320W (ci sarebbero alcune varianti anche con power limit di 350W). Durante i test, la memoria è stata "spinta" fino a 20,7 Gbps, al posto dei "normali" 19 Gbps (overclock di 850 MHz), mentre la GPU ha "ricevuto" un overclock di 70 MHz. Insomma, il test è chiaramente stato svolto per mostrare le potenzialità di overclock della memoria GDDR6X. Questo significa che non si è andati a "spingere" molto sulla GPU. In ogni caso, sono interessanti i dati relativi alla temperatura, che non ha mai superato di troppo i 70 gradi.

Per maggiori dettagli sull'overclock, potete dare un'occhiata alla galleria di immagini presenti qui sotto oppure fare riferimento al link presente in fonte.