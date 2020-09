NVIDIA GeForce RTX 3080, trapelati online video sui test della temperatura

Dopo la comparsa online dei primi benchmark della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition, ora in rete sono apparsi dei filmati riguardanti i test FLIR (Forward-looking infrared) della medesima GPU, cancellati rapidamente dalla rete ma poi caricati su Reddit e diffusi nuovamente grazie al sito VideoCardz.

Questi video mostrano la NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition e le temperature da essa raggiunte nel giro di 8 minuti (ma a velocità 8x): ciò che si nota è che il dissipatore di calore, dove punta il cursore, raggiunge i 65°C da quella che sembrerebbe essere una temperatura idle – ovvero, quando inattiva – di 34,4°C. Il PCB invece è chiaramente più caldo, ma i valori non sono noti.

Il benchmark della temperatura ovviamente non dice molto in sé, per capire qualcosa in più sarebbe stata necessaria una descrizione assieme al video trapelato online. In ogni caso rimane interessante vedere come funzionerà la nuova RTX 3080 Founders Edition in arrivo prossimamente sul mercato assieme a tutte le altre schede grafiche della serie 3000 presentate a inizio settembre.



Intanto in redazione è giunta proprio lei, la NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition che dispone di 10GB di memoria GDDR6X, 30 Shader-TFLOPS, 58 RT-TFLOPS e 238 Tensor-TFLOPS. La scheda tecnica è completata da 8704 CUDA Core, e la disponibilità in Italia è garantita dal 17 Settembre al prezzo di 719 Euro.