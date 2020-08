NVIDIA GeForce RTX 3090: costi in aumento e prezzi alle stelle, ecco i nuovi rumor

I rumor sulla prossima serie di schede NVIDIA GeForce RTX 3000 si susseguono senza sosta. In vista della presentazione del 1° settembre emergono le prime previsione sul costo della nuova ammiraglia GeForce RTX 3090 che supererà abbondantemente i 1.000 dollari.

Le ultimi voci di corridoio sul costo delle nuove schede video NVIDIA equipaggiate con GPU Ampere arrivano dall'utente Wjm47196, attivo sul forum Chiphell e protagonista di previsione poi rivelatesi attendibili. Stando a quanto riferito il modello di punta GeForce RTX 3090 verrà proposto con un costo al lancio pari a 1.399 dollari con l'aggiunta di 100 dollari per la Founders Edition che dovrebbe quindi arrivare a 1.499 dollari.

Per fare un confronto diretto con le schede video della serie Turing, la GeForce RTX 2080 Ti aveva un costo iniziale di 999 dollari che arrivava a circa 1.199 dollari per la variante Founders Edition. La nuova RTX 3090 vedrebbe quindi un aumento del prezzo base di circa il 40% che scende al 25% per il modello Founders Edition. L'incremento generale di prezzo sarebbe poi confermato dal listino del produttore cinese Colorful, emerso sempre grazie a Chiphell, che per le sue versioni custom della GeForce RTX 3090 nelle varienti Vulcan X, Vulcan X-OC e Neptune D prevede un costo rispettivamente di circa 2.000, 2.300 e 1.900 dollari.

Insomma, se i numeri in questione venissero confermati gli utenti dovranno prepararsi a sborsare una grande quantità di denaro. L'aumento generale di prezzo potrebbe derivare dalle specifiche delle nuove RTX 3000, equipaggiate secondo i leak con le nuove memorie GDDR6X fino a 24 GB.