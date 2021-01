NVIDIA GeForce RTX 3090, EVGA svela la sua KINGPIN Hydro Copper custom

EVGA ha presentato la sua nuova scheda grafica personalizzata di punta, ovvero il modello NVIDIA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hydro Copper: una delle due varianti KINGPIN top di gamma a breve disponibili sul mercato assieme alla variante Hybrid, risulta essere sì bellissima esteticamente, ma il costo piuttosto elevato la rende affatto accessibile.

A livello tecnico, in realtà, è pressoché identica al modello Hybrid: si tratta di un PCB a 12 strati con design VRM a 12 fasi, triplo connettore a 8 pin, tre uscite DisplayPort standard e una HDMI. Sebbene la velocità di clock non sia ancora nota, si sa che la scheda NVIDIA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hydro Copper a slot singolo supporterà il triplo BIOS e, grazie al BIOS XOC, potrebbe superare anche i 450 W.

La grande novità giunge a livello estetico e funzionale, dato che “Hydro Copper” indica proprio un waterblock nuovo di zecca, personalizzato con rivestimento in alluminio – come visibile nell’immagine in calce all’articolo – e grande finestra acrilica che mostra gli interni della scheda grafica – come visibile nell’immagine di copertina – come le alette sulla parte superiore della GPU e il blocco di rame che raffredda GPU, VRAM e VRM.

Attualmente EVGA non ha annunciato la data di lancio ufficiale e nemmeno i prezzi base sul mercato, ma essendo che la variante Hybrid costa 2000 Dollari ci si aspetta un prezzo simile, anzi più alto, per la variante Hydro Copper.

Intanto anche altre aziende rivali nel corso di dicembre hanno annunciato o fatto trapelare le loro versioni personalizzate dell’ultima gamma NVIDIA GeForce RTX 3000: per esempio, MSI ha presentato le sue RTX 3060 Ti custom, ma anche Gigabyte di recente si è lasciata sfuggire dodici modelli personalizzati tra cui la nuova GeForce RTX 3060 e una vasta gamma RTX 3080 Ti con 20GB di memoria GDDR6X.