NVIDIA GeForce RTX 3090, GIGABYTE presenta la variante AORUS da 24 GB di memoria

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090 continua ad apparire in rete con nuove varianti personalizzate offerte dai migliori marchi del settore, tra cui anche GIGABYTE che, nelle ultime ore, ha rilasciato il modello Aorus Master con un dissipatore d’alto livello e ben 24 GB di memoria video GDDR6X.

Questa scheda a quattro slot dalle dimensioni pari a 319 x 140 x 70 mm giunge, dal punto di vista tecnico, con GPU GA102 Ampere con 10496 CUDA core e la suddetta notevole quantità di VRAM. Per quanto concerne le uscite display, invece, si parla di tre porte DisplayPort 1.4a, due porte HDMI 2.1 e una singola porta HDMI 2.0, così da supportare fino a tre monitor nella propria configurazione.

Ciò che colpisce davvero però è il sistema di raffreddamento a tripla ventola firmato Aorus, di cui le due ventole laterali “Wind Claw” da 115 millimetri e la ventola centrale da 100 millimetri; sovrapponendosi alle alette di quest’ultima e ruotando in direzioni opposte, quelle esterne riescono a massimizzare l’efficienza e garantire alla piastra di base in rame con cinque tubi collegati al dissipatore le migliori prestazioni.

Infine, pure gli amanti dell’estetica saranno soddisfatti grazie al rivestimento nero opaco con accenti lucidi, argento e anche RGB. Lateralmente figura poi un monitor LCD integrato per visualizzare dettagli importanti come la temperatura della GPU o, in alternativa, immagini, GIF e stringhe di testo personalizzate. Per quanto concerne il prezzo in Italia, attualmente non sono noti dettagli in via ufficiale; basterà però recarsi nei siti dei negozi partner GIGABYTE nei prossimi giorni per sapere maggiori informazioni.

Anche EVGA nel corso di gennaio 2021 ha presentato la sua nuova NVIDIA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hydro Copper custom, dal costo elevato ma dalla estetica unica. GIGABYTE, invece, recentemente si è lasciata sfuggire anche le sue nuove NVIDIA RTX 3080 Ti e RTX 3060.