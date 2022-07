NVIDIA GeForce RTX 3090 modificata con 20 e 12GB di memoria: ecco come se l'è cavata

Il popolare youtuber Pro Hi-Tech ha pubblicato sul proprio canale ufficiale un video che mostra diverse versioni modificate della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090 con varie configurazioni di memoria rispetto a quella standard con 24GB.

Nella fattispecie, il modder ha mostrato le prestazioni della GPU con 20 e 12GB di memoria. Pro Hi-Tech ha anche testato due impostazioni di BIOS personalizzate per la scheda grafica: la versione con 20GB di memoria ha un bus a 320 bit e la seconda da 12GB ha un bus a 192 bit. La velocità di memoria era la stessa per entrambe, a 19,5 Gbps, invece. La bandwidth massima per la GPU è stata limitata tra 468 (192 bit) e 780 GB/s (320 bit), dal totale iniziale di 936 GB/s (384 bit).

Nei benchmark 3DMark TimeSpy e Port Royal, e su una selezione di giochi tripla A, Pro Hi-Tech ha testato le varie impostazioni: la NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB “originale” ha ottenuto 18388 punti nel test Time Spy Graphics. Il modello con 20 GB, invece, si è fermato a 17686 nello stesso test, mentre quando passa a 12 GB il punteggio è calato a 13996, con una riduzione totale di quasi il 24%.

Nel video si vede anche l’impatto avuto sui giochi e sugli FPS, ma anche sul consumo energetico.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione della NVIDIA RTX 3090.