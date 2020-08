NVIDIA GeForce RTX 3090, nuove foto mostrano la Founders Edition accanto alla RTX 2080

Mancano dieci giorni alla fatidica giornata dell’#UltimateCountdown di NVIDIA, evento in cui con ogni probabilità vedremo per la prima volta le nuove schede grafiche Ampere. Nel mentre però continuano ad apparire render e foto online, come quella della NVIDIA GeForce RTX 3090 pubblicata su Twitter dall’utente GarnetSunset.

Nell’immagine trapelata si vedono chiaramente la RTX 2080 e, sopra di essa per paragonare le dimensioni, la nuova RTX 3090. La differenza è palese e fa apparire la nuova ammiraglia della serie Ampere come un vero e proprio gigante: questo a causa della forma a triplo slot e della dimensione del sistema di raffreddamento, di cui già si parlava a giugno riferendosi a esso come il dissipatore più costoso della storia.

Dalle foto pubblicate da GarnetSunset si notano poi nella parte anteriore i blocchi esposti del dissipatore, assieme alla barra in alluminio usata per rinforzare il rivestimento; posteriormente invece figurano la ventola usata per raffreddare la memoria DRAM GDDR6X sul retro e un’incisione offuscata (si tratterebbe una scheda grafica ancora in fase di test, come si può dedurre dalla scritta “Config 1” sullo slot PCIe) nella parte più grande della copertura nera opaca.

L’utente Twitter ha inoltre reso noto anche il prezzo americano della NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition, pari a 1400 dollari, circa 100 dollari in meno rispetto ai precedenti rumor diffusi dall’utente Wjm47196. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale del 1° settembre per saperne di più direttamente dal CEO di NVIDIA Jensen Huang.