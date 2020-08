NVIDIA GeForce RTX 3090: nuove memorie GDDR6X e prime presunte immagini della scheda video

Micron, il famoso produttore di RAM, sembra aver confermato lo sviluppo di memorie GDDR6X per la prossima generazione di schede video NVIDIA GeForce RTX 3000 basate su GPU Ampere. Questa nuova interfaccia di memoria fornirà un miglioramento della larghezza di banda e dell'efficienza delle prestazioni rispetto alle generazioni passate.

Le nuove NVIDIA GeForce RTX 3000 (trovate uno speciale a questo link) monteranno infatti memorie GDDR6X capaci di spingere la larghezza di banda fino a 1 TB/s e fino a 21 Gbps di clock per il modello di punta GeForce RTX 3090. Secondo Micron, l'interfaccia GDDR6X è un'evoluzione dei die GDDR6 esistenti ed è stata progettata in collaborazione con NVIDIA per massimizzare le prestazioni della nuova generazione di schede video. Sebbene le informazioni scarseggino, sul suo Blog Micron ha diffuso le specifiche delle DRAM GDDR6X accompagnandole con quelle delle GeForce RTX 3090. La roadmap di Micron segnala l'arrivo di memorie da 16 GB entro il 2021, alimentate dalla rivoluzionaria tecnologia modulare PAM4 per soluzioni Ultra-Bandwidth.

Stando a quanto dichiarato sul sito, l'ammiraglia di NVIDIA dovrebbe montare 12 die di DRAM GDDR6X per un totale di 12 GB. Tuttavia NVIDIA sembra aver alzato l'asticella portando le memorie della GeForce RTX 3090 fino a 24 GB sin dall'esordio, con due die posti sui lati in grado di fornire 19 e 21 Gbps in base al segmento di mercato di riferimento.

Nelle ultime ore sono emerse sulla rete le prime immagine del presunto PCB della nuova NVIDIA GeForce 3090 che sembrano confermare i numeri segnalati poco sopra. Non resta che attendere il 31 agosto per saperne di più, probabile data per la presentazione delle GPU Ampere.