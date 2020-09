NVIDIA GeForce RTX 3090: le prestazioni in 8K in diversi video gameplay

In seguito alle informazioni relative alle prestazioni lato mining della scheda, la NVIDIA GeForce RTX 3090 torna a far parlare di sé per via di alcuni video gameplay che mettono alla prova le sue prestazioni in 8K.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, nelle ultime ore sono stati pubblicati online due video, in cui i noti YouTuber Marques Brawnlee e Linus Tech Tips provano la succitata GPU. Ovviamente, il focus delle loro prove preliminari verte sulla possibilità di giocare in 8K con la GeForce RTX 3090, funzionalità tanto sponsorizzata al momento dell'annuncio delle schede video Ampere.

Più precisamente, i videogiochi utilizzati per i video gameplay, che potete vedere a corredo della notizia, sono Forza Horizon 4 e Control. Linus Tech Tips ha giocato anche a Doom Eternal, ma in questo caso dal video non si riesce a "leggere" bene il contatore degli FPS. In ogni caso, Entrambi gli YouTuber hanno fatto sapere di aver utilizzato un televisore LG Signature ZX da 88 pollici con risoluzione 8K, che dispone anche del supporto al G-Sync, per mettere alla prova la "forza bruta" della NVIDIA GeForce RTX 3090.

Per quanto riguarda i risultati, sembra che in Forza Horizon 4 il frame rate oscilli tra 42 e 60 FPS, mentre su Control, titolo che supporta sia il Ray Tracing che il DLSS, si arriva a circa 20 FPS con risoluzione 8K (render resolution 5K). Scendendo, invece, a 1440p, il frame rate sale in un range che va dai 44 ai 51 FPS.

Chiaramente, i video pubblicati dai due YouTuber non sono da considerarsi come delle recensioni. Per queste ultime, bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Tuttavia, si tratta di contenuti che consentono di farsi una prima idea in merito alla GeForce RTX 3090.