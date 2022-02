NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti scovata in Giappone: modelli MSI e GALAX a prezzi stellari

La produzione della NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti sembra ancora in alto mare, stando a report da noi visti giusto nella giornata di ieri. Nonostante ciò, in rete non mancano recentissimi leak riguardanti il prezzo delle versioni personalizzate: come tanti lettori si aspetteranno, le cifre sono stellari.

Come riportato dai colleghi di Guru3D, da tempo interessati a tutto ciò che riguarda il mondo di PC e componenti hardware, sul portale giapponese Rakuten Japan è apparsa proprio una MSI 3090 Ti Suprim X 24G al prezzo bomba di 5.500 Dollari. Si tratta certamente del meglio del meglio nel mondo delle schede video, ma il costo è estremamente elevato rispetto alla norma del mercato.

Osservando invece la GALAX RTX 3090 Ti EX GAMER EDITION, individuata sempre da Guru3D in un negozio in Vietnam, il prezzo è pari a 3.850 Dollari. Sopra di essa si trova il modello di punta RTX 3090 TI HOF EXTREME, sempre firmato dal partner GALAX, ma alla cifra monstre di circa 6.000 Dollari, poco più.

La nostra esperienza nel settore ci ha insegnato che questi numeri spesso sono diversi sul mercato occidentale rispetto a quello asiatico, da cui sono ripresi i prezzi con conversione diretta; di conseguenza, va valutata attentamente la possibilità che si tratti di cifre “gonfiate” dai rivenditori locali.

Ciò che risulta ben chiaro è che, nonostante prezzi e disponibilità delle GPU stiano migliorando, ci siano ancora molteplici contesti in cui la situazione è ancora ferma ai livelli visti a inizio 2021 con la crisi dei chip e il boom delle criptovalute. Tutto ciò che possiamo fare è attendere la presentazione ufficiale di NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti per sapere se il team verde avrà intenzione di rilasciare anche varianti Founders Edition dal prezzo più accessibile.