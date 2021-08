NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER, nuova regina in arrivo? Ecco cosa sappiamo

In attesa delle schede video NVIDIA RTX 4000, che dovrebbero arrivare sul mercato non prima della chiusura del 2022, tornano in auge i rumor sul possibile lancio di una generazione intermedia, capitanata dalla RTX 3090 SUPER.

Non si tratta certamente di una prima volta per il team verde che già con Turing propose le apprezzate schede RTX Serie 20 SUPER prima di svelare la nuova architettura Ampere, presente sulle GPU NVIDIA RTX 3000.

In un contesto come quello attuale però, in cui ancora si fatica a reperire schede video a prezzi accettabili, suona particolarmente curiosa questa volontà del colosso americano di voler dare vita a una nuova linea aggiornata, nonostante le già numerose opzioni presenti, almeno sulla carta, sul mercato.

La Serie 30 SUPER, stando alle indiscrezioni emerse in rete, potrebbe arrivare già entro la fine dell'anno. La fonte è Greymon55, particolarmente attivo nel panorama AMD ma che sembra essersi sbottonato ampiamente anche sull'altro versante.

In una serie di recenti tweet infatti, il noto tipster ha suggerito anche degli interessanti dettagli sulla scheda flagship della serie aggiornata. Secondo Greymon55, la nuova RTX 3090 SUPER potrebbe arrivare sul mercato con una nuova GPU GA102, 10752 Core CUDA e un TGP di almeno 400W. Un esemplare che, viste le specifiche, dovrebbe andare a riconfigurare completamente la gerarchia dell'attuale generazione. Nulla di nuovo sul fronte della memoria video, che dovrebbe rimanere sui 24GB GDDR6X attualmente presenti anche sulla 3090 standard.

Questa nuova tornata di indiscrezioni suona particolarmente curiosa anche per tempistiche, dal momento che sono notizia di qualche giorno fa le dichiarazioni di Jensen Huang, CEO di NVIDIA, che prevedeva un anno terribile per le GPU anche per il 2022.