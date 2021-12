NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, nuovi indizi sulla data di lancio di MSI

Mentre ci avviciniamo sempre più all'appuntamento con il CES 2022, diventano sempre più insistenti le voci sul presunto arrivo di una nuova scheda video flagship in casa NVIDIA. Solo di recente siamo riusciti a scoprire le specifiche della RTX 3090 Ti, ma quando arriverà sul mercato?

A rivelarlo potrebbe essere stato uno dei produttori partner di NVIDIA, benché nulla di quanto emerso possa essere considerato come ufficiale.

Come riportato dalla nostra fonte, a "parlare" sarebbero state delle presunte documentazioni di non divulgazione, per le quali però non è possibile stabilire l'autenticità. Nel documento, presente in calce, si legge chiaramente del possibile arrivo sugli scaffali della MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G per il 27 gennaio 2022, con contestuale scadenza di un presunto embargo.

Di questa scheda video si parla già da parecchi mesi e ormai tutti gli indizi, questo incluso, continuano a puntare con insistenza al CES 2022 come palcoscenico ideale per la sua presentazione. In attesa di scoprirlo, ricordiamo che la RTX 3090 Ti potrebbe avere l'alimentazione PCIe Gen5, un nuovo standard sul quale la stessa NVIDIA sembrerebbe essersi mossa con largo anticipo dotando tutte le sue Founders Edition con architettura Ampere di una porta di alimentazione inedita. Nello specifico, si vocifera che la RTX 3090 Ti possa avere un TGP di 450 W.