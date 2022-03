NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: ci sarebbe, finalmente, una data di lancio

In attesa di scoprire quali saranno i risvolti della recente stretta di LAPSUS$ su NVIDIA in seguito all'imponente data breach ai server dell'azienda, si torna a parlare di schede video in arrivo nel prossimo futuro.

Infatti, se sul web si è scatenata la caccia agli indizi per capire che fine abbia fatto la NVIDIA 3090 Ti, a quanto pare la prossima GPU ammiraglia della famiglia Ampere potrebbe finalmente essere vicina al rilascio.

Il rumor arriverebbe da fonti tutte da verificare, nello specifico da uno scambio di messaggi su Chiphell, ma vale comunque la pena dargli un'occhiata. Secondo quanto riportato da un utente, infatti, la data di lancio ufficiale sarebbe il 29 marzo 2022, pertanto sarebbe davvero questione di poche settimane.

Certamente, più il tempo passa e più il pubblico di riferimento storce il naso, dal momento che nel suo primo teaser si parlava di "ulteriori informazioni nel corso del mese di gennaio 2022", ma purtroppo ci sarebbero state problematiche software e hardware che avrebbero fatto dilatare la tabella di marcia accumulando, di fatto, due mesi di ritardo.

Come se non bastasse, sembra che i piani per il lancio di un refresh della 3070 Ti con 16GB di memoria video siano saltati, o perlomeno congelati per il momento. Restiamo, come sempre, in attesa di ulteriori conferme.