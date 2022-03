NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti trapela nuovamente in rete, ma il prezzo è esorbitante

A pochi giorni dalla pubblicazione degli ultimi rumor sulla NVIDIA RTX 3090 Ti, emergono nuovi presunti dettagli sulla scheda video della compagnia. A pubblicarli il noto dataminer Momomo_us, il quale ha pubblicato un estratto degli elenchi interni di un rivenditore che avrebbe mostrato due varianti della GPU.

A saltare all’occhio sono i prezzi: per l’ASUS RTX 3090 Ti TUF Gaming si parla di un costo di 3.689 Euro, mentre per l’ASUS RTX 3090 Ti ROG Strix LC il prezzo trapelato è di 4.158 Euro. Insomma, non si tratta cerco di costi accessibili a tutti, ma in linea con i precedenti rumor che già nelle scorse settimane parlavano di una GeForce RTX 3090 Ti pronta a superare la soglia di 4.000 Dollari.

Chiaramente, come sempre vi invitiamo a prendere con le molle le notizie di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà, ma il leaker in questione anche in passato si è dimostrato abbastanza affidabile ed ha guadagnato credito nel settore.

Voci di corridoio di questo tipo sono diametralmente opposte rispetto agli studi pubblicati su queste pagine nel corso degli scorsi giorni e che parlavano di prezzi in calo del 25% per le schede video ad inizio 2022, sintomo secondo molti di un ritorno alla normalità vicino.