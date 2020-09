NVIDIA GeForce RTX 3090: trapelano i prezzi delle varianti custom

A pochi giorni dal lancio della nuova NVIDIA GeForce RTX 3090, sono trapelati da Newegg ed altri rivenditori come BestBuy i prezzi delle varianti custom della scheda grafica di NVIDIA, tra cui i modelli targati ASUS ROG, EVGA, Gigabyte ed MSI. Come prevedibile, non si tratta di costi accessibili.

Asus ROG Strix OC Edition (ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING): $1.799,99

EVGA FTW3 Ultra Gaming (24G-P5-3987-KR): $1.799,99

EVGA FTW3 Gaming (24G-P5-3985-KR): $1.729,99

EVGA XC3 Ultra Gaming (24G-P5-3975-KR): $1.619,99

Asus TUF Gaming OC Edition (TUF-RTX3090-O24G-GAMING): $1.599,99

Gigabyte GAMING OC (GV-N3090GAMING OC-24GD): $1.579,99

MSI Ventus 3X OC: $1.569,99

Gigabyte EAGLE OC (GV-N3090EAGLE OC-24GD): $1.549,99

EVGA XC3 Gaming (24G-P5-3973-KR): $1.549,99

EVGA XC3 Black Gaming (24G-P5-3971-KR): $1.529,99

Asus TUF Gaming (TUF-RTX3090-24G-GAMING): $1.499,99

Come sottolineato da Wccftech e TechRadar, prezzi simili dovrebbero approdare anche nel Regno Unito, e sono utili per farci un'idea su quanto sarà richiesto agli utenti italiani in caso d'interesse.

NVIDIA, nel frattempo, è al lavoro per evitare che si ripeta quanto accaduto con la RTX 3080, che è stata letteralmente presa d'assalto dai bot che si sono assicurate la maggior parte delle unità disponibili al lancio per poi rivenderle a prezzi super maggiorati su eBay, dove ha superato addirittura i 40.000 Dollari.

Stamattina intanto sono emerse le prime indicazioni sulle prestazioni della GeForce RTX 3090 in fase di mining di Ethereum.