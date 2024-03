NVIDIA GeForce RTX 40, diminuiscono le scorte (e i prezzi): RTX 50 in arrivo?

La presentazione dell'architettura NVIDIA Blackwell alla GTC 2024 ci ha ufficialmente traghettati nella next-gen nel comparto delle schede video. Nonostante le GPU Blackwell mostrate finora rientrino tutte nel settore IA, il lancio delle GPU NVIDIA GeForce RTX 50 per il gaming sarebbe vicino, e il Team Verde si starebbe preparando di conseguenza.

Stando a quanto riportano l'outlet coreano Quasarzone e il portale internazionale WCCFTech, NVIDIA avrebbe recentemente informato i suoi partner del fatto che le scorte della famiglia di GPU GeForce RTX 40 saranno significativamente ridotte nei prossimi mesi, con una riduzione delle forniture di chip da parte del colosso di Santa Clara agli AIB. La mossa viene vista da entrambe le fonti come un tentativo di fare spazio per il lancio della nuova serie di GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell anche nel mercato del PC gaming, oltre in quello dell'IA.

Accanto alla riduzione del numero di GPU fornite da NVIDIA agli AIB, sfortunatamente, non dovremmo assistere ad alcuna riduzione ufficiale del prezzo delle RTX 40, specie nel caso delle schede top di gamma come la RTX 4090, che risultano ancora delle soluzioni piuttosto popolari sia per il mercato del gaming su PC che per quello dell'IA. Ciononostante, è possibile - secondo WCCFTech - che siano proprio i partner e i rivenditori a ritoccare al ribasso il prezzo di vendita delle schede video di attuale generazione del Team Verde, probabilmente per evitare di accumulare scorte invendute nei prossimi mesi.

In effetti, in alcuni mercati le GPU GeForce RTX 40 stanno calando di prezzo, anche se meno rapidamente del previsto: al netto del caso cinese, dove le schede video di NVIDIA costano moltissimo a causa del parziale ban imposto negli scorsi mesi dalla Casa Bianca, in diversi mercati asiatici il costo delle componenti di attuale generazione del colosso di Santa Clara è sceso nelle scorse settimane. È possibile che, una volta che il lancio delle RTX 50 sarà più vicino, un effetto simile si verificherà anche negli Stati Uniti e in Europa.

A questo punto, dunque, possiamo aspettarci che nei prossimi mesi la disponibilità delle RTX 40 sarà più incerta rispetto ad oggi, con delle scorte che andranno via via riducendosi. Al contempo, possiamo ipotizzare anche una progressiva riduzione del prezzo delle GPU della lineup current-gen del Team Verde. Resta però da capire quando verranno lanciate le schede da gaming con architettura Blackwell: possibile che vedremo le nuove componenti già nella seconda metà del 2024?

Su Nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon è uno dei più venduti di oggi.