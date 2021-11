Le NVIDIA GeForce RTX 40 saranno il doppio più potenti delle Ampere: i rumor in rete

In vista del 2022, si inizia già a parlare delle schede grafiche GeForce RTX 40, che dovrebbero vedere la luce il prossimo anno. Secondo quanto riferito, le Ada Lovelace porteranno un incremento importante delle prestazioni rispetto alle Ampere, ma al contempo saranno anche più affamate di energia.

A lanciare l'indiscrezione ci ha pensato il leaker Greymoon55 sul proprio account Twitter, dove afferma che l'architettura Ada Lovelace e le nuove schede grafiche della linea GeForce RTX offriranno il doppio delle prestazioni rispetto alle RTX 30, ma richiederanno anche il doppio di energia. L'assorbimento di potenza, insomma, sarà importante.

Secondo le ultime indiscrezioni, prossimamente dovrebbe essere disponibile nei negozi anche la GPU Hopper, che si rivolgerà direttamente al segmento dei Datacenter e si baserà sull'architettura MCM che però NVIDIA non dovrebbe utilizzare sulle GPU Ada Lovelace, che dovrebbero basarsi sul nodo a 5nm di TSMC con una serie di innovazioni a livello di architettura.

Lo scorso settembre erano trapelate le possibili date di lancio delle RTX 40, ma anche le prime specifiche tecniche. La NVIDIA AD102 dovrebbe avere 18432 CUDA Core, secondo un rapporto pubblicato da Kopite. Ovviamente la situazione potrebbe anche cambiare in vista del lancio, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni. Il lancio però non dovrebbe essere molto lontano e lo scorso agosto si era parlato di metà 2022 come via alla produzione di massa delle GeForce RTX 40.