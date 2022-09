Nvidia GeForce RTX 40, prestazioni da gaming raddoppiate rispetto alla RTX 30?

Un nuovo rapporto pubblicato da QbitLeaks sostiene che le schede grafiche della serie GeForce RTX di NVIDIA porteranno con loro un enorme aumento delle prestazioni durante il gaming.

Nella fattispecie, si dice che le GPU saranno in grado di offrire prestazioni da gaming e produttività fino a due volte superiori rispetto alla serie RTX 30 che è attualmente disponibile sul mercato. La notizia arriva a poche ore dalla pubblicazione della prima immagine della NVIDIA RTX 4090 Ti, che ha mostrato un design “minimal”. Secondo il leaker Greymon55, però, la versione finale non dovrebbe sfoggiare un design così semplificato.

Lo stesso QbitLeaks giusto qualche ora fa aveva pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter una presunta foto della RTX 40 Founders Edition, ed ora afferma che i dati in suo possesso sulle prestazioni non si basano sulla SKY di punta, il che implica che il raddoppio delle performance probabilmente si potrà vedere anche sulla RTX 4080, mentre sulla 4090 dovrebbe essere ancora più marcato.

I dati sulle prestazioni, che mostriamo in calce, si basano su 6 giochi (Control, Metro Exodus Enhanced Edition, Minecraft, Quake II RTX, Dying Light 2 e Cyberpunk 2077) e 3 applicazioni, ma non viene fatta menzione sulle impostazioni dei titoli. Il leaker spiega però che la risoluzione utilizzata era il 4K con Ray Tracing abilitato, mentre pensa che il DLSS non sia stato utilizzato nei test.