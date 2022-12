NVIDIA GeForce RTX 40, trapela in rete la gamma di schede video per i laptop

A pochi giorni dalla pubblicazione in rete della scheda tecnica completa della RTX 4070, grazie ad un rivenditore rumeno è trapelata in rete anche la gamma di GeForce RTX 40 per laptop che NVIDIA potrebbe lanciare a stretto giro di orologio.

Nello specifico, le NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 Mobility sono state scovate in alcuni laptop da gaming della linea HP Omen, e come si può vedere nello screenshot presente in calce, l’HP OMEN 17 è configurato con l’Intel Raptor Lake-HX di 13esima generazione ed accompagnato dalla GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40. La configurazione proposta sfoggia anche un display da 17,3 pollici con opzione QHD o FHD e fino a 32 gigabyte di memoria DDR5, ma l’aspetto più interessante è dato dalla possibilità di scegliere tra quattro GPU RTX 40.

Come vedremo direttamente nel listino in calce, la differenza di prezzo tra i laptop con RTX 4060 ed RTX 4090 è quasi doppia:

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4090+32GB+1TB) = 18881 LEU (pari a 4030 Dollari USA)

18881 LEU (pari a 4030 Dollari USA) HP OMEN 17 (13700HX+RTX4080+16GB+2TB) = 15855 LEU (pari a 3390 Dollari USA)

15855 LEU (pari a 3390 Dollari USA) HP OMEN 17 (13700HX+RTX4080+16GB+512GB) = 14818 LEU ( pari a 3170 Dollari USA)

14818 LEU ( pari a 3170 Dollari USA) HP OMEN 17 (13700HX+RTX4070+16GB+1TB) = 11838 LEU (pari a 2530 Dollari USA)

11838 LEU (pari a 2530 Dollari USA) HP OMEN 17 (13700HX+RTX4060+16GB+1TB) = 10587 LEU (pari a 2265 Dollari USA)

10587 LEU (pari a 2265 Dollari USA) HP OMEN 17 (13700HX+RTX4060+16GB+512GB) = 10298 LEU (pari a 2200 Dollari USA)

Tale elenco ci permette anche di scoprire che la NVIDIA GeForce RTX 4090 avrà 16GB di memoria, la GeForce RTX 4080 12 GB e la GeForce RTX 4070 e 4060 arriveranno con 8 GB di memoria.

La NVIDIA GeForce RTX 4090 dovrebbe utilizzare il core della GPU AD103, mentre la RTX 4080 dovrebbe sfoggiare quello della GPU AD104. Per quanto riguarda RTX 4070 e RTX 4060, possiamo aspettarci che NVIDIA utilizzi le GPU AD106 e AD107.

Alcuni report emersi in precedenza parlavano di un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto alla generazione precedente, con aggiunta alle funzionalità DLSS3 e ray tracing migliorato. L’annuncio potrebbe arrivare a gennaio, insieme alla prossima serie di CPU Raptor Lake-H di Intel.