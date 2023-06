NVIDIA GeForce RTX 4060, c'è il primo benchmark: i risultati convincono?

Se dovessimo prendere per veri i leak sulla data d'uscita della NVIDIA GeForce RTX 4060, la scheda potrebbe arrivare nei negozi già dal 28 giugno. A confermare ulteriormente l'imminente lancio della GPU è ora il primo benchmark della NVIDIA RTX 4060, comparso su Geekbench 6 e che segnala un buon aumento di prestazioni rispetto alla RTX 3060.

I benchmark sono stati riportati dai colleghi di BenchLeaks e provengono tutti dal GPU Compute Test di Geekbench 6. Un test è stato effettuato utilizzando le API Vulkan, mentre un altro è stato realizzato in OpenCL. Entrambi i benchmark svelano dei punteggi migliori del 15-20% circa rispetto ad una RTX 3060, anticipando così un salto di potenza visibile, benché non certo enorme, tra una generazione e l'altra delle schede video del Team Verde.

In termini prettamente numerici, nel test con API Vulkan la RTX 4060 arrivera a 99.419 Punti, mentre nel test OpenCL essa raggiunge i 105.630 Punti. In entrambi i casi, la build di prova era composta da una scheda madre ROG MAXIMUS Z790 di ASUS e da una CPU Intel Core i5-13600K. La RAM della build, invece, era da 32 GB di DDR5.

Per fare un paragone, la RTX 3060 raggiunge gli 86.000 Punti nel test di Geekbench 6 con API Vulkan, mentre in OpenCL si ferma a 88.280 Punti. La nuova AMD Radeon RX 7600, invece, tocca i 95.147 punti in Vulkan, ma ridiscende a 80.209 Punti in OpenCL. Infine, la Intel Arc A770 arriva a 100.449 Punti in Vulkan e a 107.168 Punti in OpenCL, superando la RTX 4060 8 GB di NVIDIA.

È poi piuttosto interessante notare che, pur superando nettamente la RTX 3060, la RTX 4060 non eguaglia la RTX 3060 Ti nel benchmark: al contrario, quest'ultima registra punteggi pari a 104.776 Punti in Vulkan e ai 112.159 in OpenCL. Ovviamente, comunque, vi consigliamo di prendere con le pinze i test e il loro risultato: sample diversi della stessa GPU potrebbero ottenere punteggi molto diversi tra loro.