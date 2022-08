NVIDIA GeForce RTX 4060 e RTX 4060 Ti: emergono i presunti benchmark

Ormai la serie NVIDIA GeForce RTX 40 è dietro l'angolo. Le indiscrezioni in merito alle schede video appartenenti a questa gamma non possono dunque che farsi sempre più insistenti col passare del tempo. In questo contesto, sono emersi i presunti benchmark di GeForce RTX 4060 e RTX 4060 Ti.

Secondo quanto riportato da Videocardz, nonché come scritto dal leaker QbitLeaks su Twitter, la NVIDIA GeForce RTX 4060 avrebbe fatto registrare circa 6.000 punti su 3DMark Time Spy Extreme, mentre la GeForce RTX 4060 Ti sarebbe arrivata a circa 8.600 punti. Le performance non sembrano dunque deludere, ma c'è una questione che sta attirando maggiormente l'attenzione degli appassionati.

Infatti, i consumi riportati per la NVIDIA GeForce RTX 4060 vanno da 230W a 240W, mentre per la GeForce RTX 4060 Ti le indiscrezioni fanno riferimento a consumi compresi tra 270W e 280W. Essenzialmente, dunque, come descritto dalle fonti, quanto emerge per il momento è che potrebbe trattarsi di schede video prestanti ma energivore.

Rumor e leak sembrano andare verso questa direzione ormai già da un po' di tempo, ma quanto riportato da QbitLeaks sembrerebbe confermare la questione. Per il resto, si fa riferimento a frequenze di clock di 2.600 MHz e 2.700 MHz, rispettivamente per RTX 4060 Ti e RTX 4060. Potreste inoltre voler approfondire le specifiche trapelate online della serie NVIDIA GeForce RTX 40. In ogni caso, secondo le fonti queste schede video verranno lanciate a inizio 2023: staremo a vedere.