NVIDIA GeForce RTX 4060, tre versioni in arrivo? Spunta la 'doppia' 4060 Ti

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche della RTX 4060 Ti, un nuovo rumor sembra confermarci che NVIDIA lancerà ben tre GPU della serie RTX 4060, ovvero la GeForce RTX 4060 e due versioni diverse della RTX 4060 Ti. Ma cosa cambierà tra una variante e l'altra della proposta "Ti" per la fascia media del Team Verde?

La risposta è semplice: stando a quanto riporta l'utente Twitter MegaSizeGPU, la differenza starà tutta nella VRAM. Nello specifico, NVIDIA lancerà la RTX 4060 "liscia" con una memoria da 8 GB, mentre la RTX 4060 Ti verrà messa in vendita nelle due varianti con VRAM da 8 GB e da 16 GB. Tutte e tre le schede saranno rilasciate nel mese di maggio, il che sembra suggerire che le RTX 4060 arriveranno al Computex di Taiwan, previsto tra il 30 maggio e il 2 giugno di quest'anno.

Il rumor, comunque, rimette in discussione le specifiche tecniche della RTX 4060 Ti, soprattutto nella versione da 16 GB. In particolare, resta da capire se quest'ultima scheda adotterà la stessa GPU AD106 con 4.352 CUDA Core della versione con 8 GB di VRAM o se invece utilizzerà una versione ulteriormente "tagliata" della GPU AD104 già presente sulla RTX 4070 e sulla RTX 4070 Ti.

Ammesso che le due varianti della RTX 4060 Ti condividano la stessa scheda tecnica al netto della VRAM, ci troveremmo di fronte a due schede con un TDP da 160 W e con 8 o 16 GB di memoria GDDR6 su un bus a 128-bit. Il prezzo di entrambe le componenti dovrebbe essere al di sotto dei 500 Dollari, il che potrebbe rendere la variante con 16 GB di VRAM un vero e proprio best buy per la fascia media.

Per quanto riguarda la RTX 4060 "liscia", invece, quest'ultima avrà quasi certamente una GPU AD106 con 3.072 CUDA Core e 8 GB di VRAM GDDR6 su un bus a 128-bit. Non conosciamo per ora né il TDP né il prezzo della scheda video, anche se è probabile che il MSRP della scheda non superi i 400 Dollari.