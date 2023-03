NVIDIA GeForce RTX 4070, in rete i prezzi americani: sono più alti del previsto

A poche ore dai rumor riguardanti le date di uscita della NVIDIA RTX 4070, per cui il produttore avrebbe posto due embarghi, emergono nuove informazioni sulla scheda grafica in arrivo ad aprile, e nello specifico sui prezzi.

Il popolare leaker Moore’s Law is Dead sostiene che la GPU potrebbe costare molto di più rispetto a quanto previsto in precedenza. Di seguito i prezzi consigliati (MSRP) negli USA:

NVIDIA GeForce RTX 4070 “Reference”: 749.99 Dollari

749.99 Dollari NVIDIA GeForce RTX 4070 “Premium”: 799.99 Dollari

Qualora dovessero trovare conferma, l’RTX 4070 potrebbe costare 250 Dollari in più rispetto all’RTX 3070, con un incremento del 50% sul modello precedente. Il modello premium avrebbe in questo modo un prezzo pari alla 4070 Ti, ma chiaramente la situazione potrebbe cambiare in vista del lancio.

Secondo gli altri rumor emersi, la RTX 4070 dovrebbe essere basata sulla GPU AD104-250/251, con 5888 core CUDA, 12GB di VRAM GDDR6X con click a 21 Gbps e TGP da 200W.

Le indiscrezioni trapelate qualche ora fa parlano di una NVIDIA che avrebbe posto due embarghi diversi ai recensori, con il lancio della RTX 4070 che potrebbe avvenire il 13 Aprile 2023. La prima tornata di recensioni dovrebbe essere dedicata alle versioni NVIDIA e dovrebbe essere pubblicata il 12 Aprile, mentre il giorno successivo dovrebbe essere la volta di quelle vendute al di sopra dell’MSRP.