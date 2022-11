NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, trapela la data di presentazione e di lancio: manca poco!

Mancherebbe davvero poco al lancio della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. La notizia è stata riportata da WccfTech, secondo cui la scheda grafica potrebbe vedere la luce già nella prima settimana di Gennaio.

Il reveal a quanto pare è previsto per il 3 Gennaio 2023, con l’embargo sulle recensioni che dovrebbe scadere il giorno successivo (il 4 Gennaio) ed il lancio dei negozi in programma il 5 Gennaio. Il calendario quindi sarà molto denso e nel giro di tre giorni si condenseranno presentazione, recensioni e lancio.

Le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni riferivano che la scheda grafica potrebbe essere a tutti gli effetti la RTX 4080 da 12Gb non lanciata: le specifiche trapelate parlano di una 7.680 CUDA core, frequenza di clock base a 2,31Ghz ed in boost fino a 2,61GHz, 639 Tensor-TFLOP, 92 RT-TFLOp e 40 Shader-TFLOP, il tutto ad un prezzo di circa 899 Dollari che non sappiamo come sarà convertito in Europa ed in Italia.

A rafforzare l’ipotesi ci ha pensato anche il leaker MEGAsizeGPU, che ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter un’immagine dei materiali d’imballaggio della RTX 4070 Ti. Come sempre lasciamo il beneficio del dubbio in quanto non si tratta di conferme ufficiali.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la recensione della NVIDIA RTX 4090 a cura di Alessio Ferraiuolo.