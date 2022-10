NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB, trapelano i primi benchmark: ecco come se la cava

Qualche ora fa, vi abbiamo mostrato il nostro unboxing della RTX 4090, proprio mentre ci accingiamo ad effettuare i classici test che andranno a comporre la recensione. Ora, dallo stesso settore arrivano i primi benchmark della RTX 4080 da 16GB, che mostrano un incremento delle prestazioni importanti su 3DMark.

I risultati dei benchmark sono stati pubblicati sul forum Chiphell, dove però non viene specificato se si tratta della Founders Edition o meno della GPU, che però girava su una CPU AMD Ryzen 7 5800X3D.

Su 3DMark, la NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB ha ottenuto 13977 punti nel test Time Spy Extreme, e 17465 punti nel 3DMark Fire Strike Ultra. Nel 3DMark Port Royal benchmark, invece, si è fermato a 17607 punti. I colleghi di Wccftech hanno effettuato un confronto con la RTX 3090 Ti SUPRIM X overcloccata, ed hanno evidenziato un incremento delle prestazioni importante:

RTX 4080 16 GB vs RTX 3090 Ti 24 GB nel Time Spy Extreme - 20% più veloce

RTX 4080 16 GB vs RTX 3090 Ti 24 GB nel Fire Strike Ultra - 29% più veloce

RTX 4080 16 GB vs RTX 3090 Ti 24 GB nel Port Royal (DXR) - 16% più veloce

Su Red Dead Redemption 2 (con e senza DLSS) e Shadof of The Tomb Raider (Full High DLSS Quality) ha ottenuto i risultati che potete vedere nello screenshot presente in calce.