NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition trapela in una presunta foto reale

In seguito ai rumor sulle caratteristiche della RTX 4080, gli appassionati sono tornati a discutere in merito alla scheda video. Il motivo è da ricercarsi in una presunta foto dal vivo della Founders Edition, che sta facendo il giro del Web in questo inizio settembre 2022.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Videocardz, a condividere originariamente lo scatto sul web è stato il leaker KittyYYuko, che ha pubblicato l'immagine che potete vedere in calce alla notizia su Twitter. Complesso chiaramente verificare la veridicità del presunto scatto, ma quest'ultimo non è di certo passato inosservato online.

Dall'immagine, la NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition sembrerebbe avere molto in comune con la RTX 3090. Difficile dirlo dall'angolazione dello scatto, ma potrebbe esserci un design dual-slot. In ogni caso, ciò che si fa sicuramente notare è la scritta "RTX 4080". Quest'ultima ha attirato l'attenzione anche per via del font utilizzato, che potrebbe "richiamare" il NVIDIA Sans NALA implementato di recente per il portale ufficiale del brand.

Insomma, diversi dettagli sembrerebbero tornare, ma ribadiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Per il resto, ricordiamo che di recente il CEO di NVIDIA ha confermato che la serie GeForce RTX 40 è ormai dietro l'angolo: staremo a vedere.