NVIDIA GeForce RTX 4090 e 4080: in Europa prezzi più alti del 22% rispetto agli USA

A poche ore dal lancio delle nuove GeForce RTX 4090 e 4080, arrivano i primi commenti ed analisi sui prezzi imposti da NVIDIA a livello mondiale. Analogamente a quanto avvenuto con i nuovi iPhone 14, anche in questo caso i costi per il mercato europeo sono significativamente più alti rispetto a quelli degli USA.

Andreas Schilling di Hardwarelux, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha svelato come nel Vecchio Continente i prezzi delle nuove GPU siano in media il 22% più alti rispetto agli USA. Prendendo in considerazione quelli della Germania, di seguito il confronto con gli Stati Uniti:

GeForce RTX 4090: 1.949 Euro vs 1599 Dollari

GeForce RTX 4080 16 GB: 1.469 Euro vs 1199 Dollari

GeForce RTX 4080 12 GB: 1.099 Euro vs 899 Dollari

In Italia invece il listino è il seguente, e mostra prezzi superiori anche alla Germania tra i 10 ed i 30 Euro:

GeForce RTX 4090: 1979 Euro

GeForce RTX 4080 16 GB: 1.479 Euro

GeForce RTX 4080 12 GB: 1.109 Euro

Le motivazioni sono da ricercare nelle stesse ragioni che hanno portato ai rincari a raffica degli iPhone 14: l’IVA più alta sulle componenti hardware, ma anche l’inflazione e la svalutazione dell’Euro rispetto al Dollaro.

Sempre nella giornata di ieri, NVIDIA ha annunciato anche il DLSS 3 per e RTX Serie 40.