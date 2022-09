NVIDIA GeForce RTX 4090, alcune GPU compaiono negli store online

Ormai l'arrivo delle NVIDIA GeForce RTX 40 alla GTC 2022 è dietro l'angolo. Non sorprende dunque che leak e rumor si stiano facendo sempre più insistenti relativamente a questa gamma di schede video. Questa volta sono trapelate alcune GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 in diversi store online.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Guru3D e Videocardz, sul sito Web di un negozio australiano sono emersi dei placeholder relativi alle schede video GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC e GIGABYTE GeForce RTX 4090 AORUS Master. Non ci sono purtroppo immagini ad accompagnare le pagine di vendita trapelate online, ma ci sono dei prezzi.

In questo contesto, il costo della GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC viene indicato come di 4.270 dollari australiani (circa 2.909 euro al cambio attuale). Il prezzo della GIGABYTE GeForce RTX 4090 AORUS Master viene invece descritto come pari a 3.900 dollari australiani (che al cambio attuale corrispondono a circa 2.657 euro).

Chiaramente per il momento si fa riferimento solamente a placeholder, ma risultava interessante approfondire la comparsa sul Web di alcune schede video NVIDIA GeForce RTX 4090. Per il resto, ricordiamo che di recente è emersa online quella che viene descritta come la prima immagine della GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti.